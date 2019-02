Groep a vraagt tevergeefs vragenronde

op einde van de gemeenteraad Erik De Block

01 februari 2019

10u33 0 Moorslede Als het van de oppositiepartij Groep a afhangt, dan komt er op het einde van elke gemeenteraad in Moorslede een vragenronde.

“De burgemeester of bevoegde schepen kan dan op diezelfde gemeenteraad antwoorden ofwel antwoorden op de volgende zitting”, aldus fractieleider Sigrid Verhaeghe. “Het is geen schande om niet te kunnen antwoorden diezelfde gemeenteraad. We vinden een vragenronde een goed voorbeeld van een gezonde inspraakcultuur. In andere gemeenten bestaat zo’n vragenronde. Hier niet en dat is een mankement in een democratisch bestuur.”

Groep a kreeg ook de steun van fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) die verschillende gemeenten overliep waar er volgens haar vroeger wel een vragenronde was. “Nu bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voor de gemeenteraad een mondelinge vraag in te dienen”, reageert gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie). Het werd heen en weer een discussie. Een vragenronde komt er uiteindelijk niet. “We gaan dat niet doen”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “Met nu drie partijen in de oppositie vrees ik opportunisme en te veel misbruik.”