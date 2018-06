Gouverneur schorst agendapunt 'Trage Wegen' 19 juni 2018

02u39 0 Moorslede De gouverneur schorst een beslissing van de gemeenteraad in april. De oppositiepartij Groep a liet toen in een toegevoegd punt aan de dagorde stemmen over het samenstellen van een werkgroep om het dossier van de 'Trage Wegen' te deblokkeren.

Het voorstel van Groep a haalde toen een wisselmeerderheid. PRO en N-VA stemden tegen, Visie stemde voor. Net als de vier onafhankelijke raadsleden en uiteraard Groep a. Eerste schepen Ward Gillis (PRO) is een grote voorstander van een verbinding vanuit het dorpscentrum naar het Vierkavenbos (18 hectare). De Werkgroep Realistische Trage Wegen, een burgerinitiatief, heeft duidelijk een andere visie. Gillis is van oordeel dat door het voorstel van Groep a de bestaande werkgroep vanuit de milieuadviesraad buitenspel wordt gezet en diende bij de gouverneur een klacht in. De gouverneur volgt zijn redenering. "Door de schorsing wordt mijn bewering dat de beslissing doorspekt was van onwettigheden bevestigd", laat Gillis weten."Het agendapunt was een eisenbundel van de Werkgroep Realistische Trage Wegen met als doel de bestaande werkgroep op te doeken, zoveel mogelijk Trage Wegen te schrappen en mij als bevoegde schepen weg te nemen van het dossier." (DBEW)