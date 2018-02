Gewezen veldwachter overleden 16 februari 2018

In de basiliek Onze-Lieve-Vrouw vond gisteren de uitvaartplechtigheid van Marcel Debeuckelaere (88) plaats. Hij was gewezen veldwachter in Dadizele. Marcel is overleden in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik. Hij was de echtgenoot van Jenny Vanhuyse. Marcel was de vader van drie kinderen Carine, Ludwig en Rose-Mieke. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen. (DBEW)