Gemeente sluit niet aan bij BE-Alert Erik DE Block

21 februari 2019

16u46 0 Moorslede De plaatselijke afdeling van N-VA betreurt de beslissing van het gemeentebestuur om niet aan te sluiten bij BE-Alert. Dat is een handige tool om burgers te informeren bij crisissituaties.

Er zijn in onze provincie maar zeven gemeenten nog niet aangesloten op BE-Alert op het alarmeringssysteem waarmee de overheid inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. “Dankzij BE-Alert kunnen inwoners ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail”, aldus gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere (N-VA). Burgemeester Ward Vergote (Visie) ziet er het nut niet van in. “We zijn een landelijke gemeente waar geen treinen passeren, er geen scheepvaart is en geen hoge appartementsgebouwen staan”, zegt de burgemeester. “We gaan zorgvuldig om met de financiële middelen.”

Een abonnement kost de gemeente jaarlijks 1.100 euro en iedere sms die wordt verstuurt kost ongeveer tien cent. Individuele burgers van niet-aangesloten gemeenten kunnen zich wel aansluiten bij BE-Alert. Alle info op www.be-alert.be.