Gemeente lanceert ‘Info 8890 verwittigt jou bij nood’ Erik De Block

28 maart 2019

12u51 0 Moorslede De gemeente Moorslede lanceert ‘Info 8890 verwittigt jou bij nood’ om doelgericht per e-mail of per sms inwoners te verwittigen van bijvoorbeeld wegenwerken in hun buurt. “Het is een eigen systeem om mensen zo snel mogelijk te verwittigen”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

“Is het niet dringend, dan gaan we dat doen per e-mail en kost dat de gemeente niks. Zijn er bijvoorbeeld werken voorzien in de Stationstraat dan gaan we de inwoners uit die straat en ook enkele aanpalende straten verwittigen. In dat geval niet alle inwoners van onze gemeente. We gaan ook updates van de wegenwerken verspreiden. Is er bijvoorbeeld een ongeval en daardoor een straat voor het doorgaand verkeer afgesloten, dan gaan we ook Info 8890 gebruiken. Het kan ook gaan om belangrijke mededelingen in het kader van de veiligheid. Kortom, alles wat we beschouwen als een probleem gaan we verspreiden per e-mail of sms.”

Een heel mooi initiatief, maar wat met inwoners die niet beschikken over internet of een gsm? “In dat geval rekenen we op de buren of andere mensen uit de straat om het te gaan vertellen aan diegene zonder internet of gsm”, aldus de burgemeester. “Op die manier zou het de sociale cohesie tussen de mensen moeten verbeteren.”

Inschrijven kan gratis via een formulier op de website van de gemeente. “Deze gegevens zullen geenszins gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld commercieel of politiek”, aldus de burgemeester. “Enkel inwoners uit Moorslede kunnen inschrijven.”

In februari deed de oppositiepartij N-VA op de gemeenteraad tevergeefs het voorstel om als gemeente aan te sluiten bij BE-Alert. Dat is een handige tool om burgers te informeren bij crisissituaties.