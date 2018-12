Geen extra zebrapad in Beselarestraat

Erik De Block

10 december 2018

18u34 0

Rik Bekaert (Groep a) diende op de gemeenteraad een voorstel in voor de aanleg van een zebrapad in de Beselarestraat in Dadizele ter hoogte van wijk Kapelleveld. “Voor de schoolgaande kinderen is het dwarsen van de drukke Beselarestraat gevaarlijk”, zegt hij. Het zebrapad komt er niet. “Er is wat verderop al een oversteekplaats ter hoogte van het rusthuis”, aldus schepen van Mobiliteit Pol Verhelle (Visie). “Dat is zeker geen 100 meter van de inrit van Kapelleveld. Als we daar nog eens een zebrapad voorzien, dan moet er een parkeerplaats in de Beselarestraat verdwijnen.”