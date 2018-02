Gedenksteen voor drie doodgeschoten rijkswachters 05 februari 2018

Het was gisteren dag op dag 75 jaar geleden dat drie rijkswachters om het leven kwamen toen ze tussen de dorpskom en het station van Moorslede onder vuur werden genomen door een groep fietsers. De rijkswachters wilden hen beboeten omdat ze zonder licht reden. De gewapende fietsers waren echter onderweg om een overval te plegen en trokken hun wapen. Brigadier Theophile Vanlierde uit Zonnebeke, brigadier Albert Daniels uit Leuven en wachtmeester Raymondus Vandezande uit Hasselt kwam hierbij om.





Gisteren werd de aanslag herdacht met de onthulling van een gedenksteen aan het monument van de gesneuvelden in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Eerst was er nog een gedenkmis in de Sint-Martinuskerk en daarna trok iedereen in stoet naar het monument. 'Rijkswachters laf doodgeschoten tijdens de uitoefening van hun dienst', staat bovenaan te lezen. De herdenking is een initiatief van Nikolaas Ottevaere, hoofdinspecteur bij de politie in Wervik.





Op de plechtigheid waren ook actieve en gepensioneerde agenten, oud-strijders, vrijwilligers van de brandweer en het Rode Kruis aanwezig. (DBEW)