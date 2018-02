Gedenksteen voor drie doodgeschoten rijkswachters 02 februari 2018

Op 4 februari 1943 kwamen drie rijkswachters om toen ze tussen de dorpskom en het station van Moorslede onder vuur werden genomen door een groep fietsers. De rijkswachters wilden hen verbaliseren omdat ze zonder licht reden. De gewapende fietsers waren echter onderweg om een overval te plegen en trokken hun wapen om aan een lichte politiestraf te ontkomen. Brigadier Theophile Vanlierde uit Zonnebeke, brigadier Albert Daniels uit Leuven en wachtmeester Raymondus Vandezande uit Hasselt kwam hierbij om het leven. Een collega overleefde de laffe aanslag. De 'gendarmes' hadden als opdracht om in de regio Roeselare-Ieper het smokkelen en de sluikhandel te bestrijden.





Exact 75 jaar later worden de gruwelijke feiten herdacht met een tentoonstelling in de bibliotheek. Met diverse rijkswachtattributen en ook documenten uit het familiebezit van de overledenen. Zondag volgt de onthulling van een gedenksteen aan het monument van de gesneuvelden. Eerst is er in de Sint-Martinuskerk om 10 uur een herdenkingsdienst. (DBEW)