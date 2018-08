Enquête over kermis 02 augustus 2018

02u43 0

Het laatste weekend van mei stond de kermis in Dadizele op een andere plaats. De attracties werden gecentraliseerd op de kleine Dadizeleplaats. Dit maakte het ook verkeersveiliger. Het gemeentebestuur zou met het oog op de volgende kermis in september willen weten hoe de inwoners deze gewijzigde opstelling en de omleiding hebben ervaren.





In het gemeentelijk infoblad zit daarom een kleine enquête. De antwoorden kunnen worden gedeponeerd in de bus aan het infokantoor in het gemeentelijke domein 't Torreke in Dadizele of in de bus aan het gemeentehuis in Moorslede stoppen. (DBEW)