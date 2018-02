Elisabeth Vermont (101) vanavond in Iedereen Beroemd 16 februari 2018

Elisabeth Vermont (101) is vanavond te zien in Iedereen Beroemd, na Het Journaal op Eén, als een kranige eeuwelinge die nog steeds alleen in haar huis in de Sint-Sebastiaanlaan woont. "Op een bepaalde dag rinkelde hier de telefoon en was de VRT op zoek naar nog alleenwonende eeuwelingen om te komen filmen voor Iedereen Beroemd", aldus dochter Lena. "Mijn moeder ging meteen akkoord. Al stelde ze wel als voorwaarde dat ik tijdens de opnames bij haar moest zijn. Twee weken geleden kwam de cameraploeg over de vloer. Twee uur in de voormiddag en dan nog eens drie uur in de namiddag. Het was voor mijn mama best lastig, gelet op jaar leeftijd. Neen, wat in Iedereen Beroemd komt hebben we zelf nog niet gezien. We zijn benieuwd." In oktober vierde Elisabeth Vermont haar verjaardag en zorgt de winter gelukkig voor geen al te grote problemen met haar gezondheid. "Het gaat redelijk", zegt Lena. "Moeder is hardhorig. Drie weken lang was ze zwak en ben ik hier dan blijven slapen. Ik ben hier bijna elke dag." Elisabeth behoorde in haar jeugd tot de stichters van de VKAJ. Ze was naaister en huwde met Antoon Messely. Er zijn drie kinderen: Rika, wijlen Willy en Lena. Ondertussen zijn er ook al negen kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen. Iedereen Beroemd wordt uitgezonden om 19.40 uur op Eén. (DBEW)