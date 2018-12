Eeuwelinge Madeleine Ballois overleden Erik De Block

20 december 2018

22u18 0 Moorslede In Maria’s Rustoord in Dadizele is eeuwelinge Madeleine Ballois overleden. In februari vierde ze haar honderdste verjaardag.

Madeleine werd geboren in Sint-Truiden. Haar ouders woonden in Wervik en waren tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Limburg gevlucht. In 1920 kwamen ze terug naar de Tabaksstad. Madeleine huwde met Albert Knockaert. Het koppel kreeg geen kinderen. Madeleine woonde lang in een rijwoning in de Menensesteenweg aan de overkant van wijk De Riemeers. Ze was in de buurt van haar huis vele jaren bobijnster in de firma Vanrullen, waar brandweerslangen werden gemaakt. Madeleine hield van breien en haken. Met haar man logeerde ze vaak aan zee. Tijdens het weekend ging Madeleine graag op restaurant en ze kon ook genieten van een glas rode wijn.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 21 december om 10 uur in de Sint-Jozefskerk in Wervik. (DBEW)