Eersteprovincialer kan tijdelijke kleedkamers plaatsen, er komt ook een tweede terrein







Erik De Block

25 februari 2019

19u53 0 Moorslede De ambitieuze eersteprovincialer VK Dadizele kreeg van de gemeente Moorslede een omgevingsvergunning voor de tijdelijke plaatsing van een kleinschalige constructie van ongeveer veertig op acht meter op de huidige locatie in de Oliekotstraat. Daarin worden vier kleedkamers , toiletten, een vergaderruimte en keuken voorzien. Naast het bestaande kunstgrasveld komt er ook een tweede terrein in natuurgras. De club en gemeente maakten het nieuws vandaag bekend.

“Tijdens het openbaar onderzoek kwam er geen enkel bezwaar binnen”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Na de goedkeuring door het schepencollege ging er niemand in beroep en kunnen we spreken van een doorbraak in het dossier.”

VK Dadizele beschikt over een verouderde infrastructuur uit de jaren tachtig en mag van de Vlaamse overheid op dezelfde locatie geen nieuwe kleedkamers, tribune en kantine bouwen. “We hebben een lange lijdensweg achter de rug en zijn blij met de tijdelijke oplossing”, aldus voorzitter Bart Allossery. “We hebben meer dan tweehonderd jeugdspelers, twee ploegen in eerste en vierde provinciale en ook nog een damesploeg.”

De club investeert in de nieuwe modules 300.000 euro. De aankoop gebeurt bij de firma Habo uit Kontich. “Het gaat om heel degelijke modules”, zegt de burgemeester. “Er is een minimale fundering nodig.” Voor de montage en levertijd is zes weken voorzien.

Er komt dus ook een tweede terrein. De gemeente gaat hiervoor de grond aankopen. Er wordt ook een extra parking voor 120 auto’s voorzien. De betrokken landbouwer gaf hiervoor zijn fiat. Zoals eerder vermeld, verhuist VK Dadizele op termijn naar de buurt van het bufferbekken schuin tegenover het gewezen Dadipark. Daar komt er ook een atletiekpiste en dat is alvast goed nieuws voor Vrienden Atletiek Dadizele en de Dadizeelse Parklopers.

Ruimte Vlaanderen stelt als voorwaarde voor een tijdelijke infrastructuur op de huidige locatie dat de gemeente het bewijs levert dat ze op een andere locatie aan een definitieve voetbalinfrastructuur werkt. Dat bewijs werd geleverd. De gemeente moet nu nog de bestemming van de grond veranderen naar ‘recreatie’, want het gaat om landbouwgebied. Hierover was er vandaag in het gemeentehuis een participatiemoment over het ‘’ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie Dadizele’.

Wanneer VK Dadizele verhuist, weet er niemand. Wat er wel een zekerheid is: als het zover komt, dan neemt de gemeente de tijdelijke constructie over en betaalt de club daarvoor een vergoeding.