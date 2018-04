Eerbetoon aan Reinert in teken van Harry Potter CHIRO BRENGT HULDE AAN OVERLEDEN LEIDER ERIK DE BLOCK EN CHARLOTTE DEGEZELLE

23 april 2018

04u25 0 Moorslede Chiro Mozaïek Moorslede heeft zaterdagavond hulde gebracht aan leider Reinert Rosseel tijdens 'Harry Potter en het volksdansfeest'. De 19-jarige student uit Slypskapelle overleed in november aan kanker. "Het evenement is hartverwarmend", zegt Goedele Van Eeghem, de mama van Reinert.

Reinert was de jongste van drie kinderen. Hij was de broer van Machtelijn en Adelina en zoon van Goedele Van Eeghem en Nico Rosseel. Hij volgde Latijn-Wiskunde aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen en schreef zich daarna in aan de Universiteit Gent, richting biologie. "In het laatste jaar van het middelbaar werd Reinert ziek", vertelt mama Goedele. "De diagnose luidde sarcoom (een kwaadaardige tumor van steun- en tussenweefsels of van de weke delen, nvdr). Een zeldzame vorm van kanker waar ik nog nooit van gehoord had. Door zijn ziekte kon Reinert de lessen niet aan de universiteit, maar deed hij dat van thuis uit."





Daarnaast zette Reinert zich ook met hart en ziel in voor chiro Mozaïek. "Hij heeft veel voor ons betekend", benadrukt groepsleidster Leen Vanderhaeghe. "Reinert was speciaal. Altijd vrolijk, altijd enthousiast. Kortom, een positieve mens. Tussen de chemokuren door had hij nog de moed om zondag naar onze activiteiten te komen. Zijn overlijden was dan ook een zware klap voor iedereen. Na de uitvaartplechtigheid in de basiliek van Dadizele hebben we ballonnen losgelaten. Op onze eerste activiteit na de uitvaart vond er een kort herdenkingsmoment plaats. Met een groot applaus in de plaats van een minuut stilte. Tijdens een ontspanningsweekend met de leiding hebben we ook een kader over Reinert gemaakt."





Afgelopen weekend heeft chiro Mozaïek voor de tweede keer een volksdansfeest georganiseerd in jeugdcentrum De 4Link. Thema was dit keer Harry Potter, als eerbetoon aan Reinert. "Hij wist een grote fan van Harry Potter. Hij keek supergraag naar die films en wist veel over Harry Potter", weet Vanderhaeghe.





Volksdansfeest

De twintig leden van de leidersploeg hadden er voor de inkleding alvast hun werk van gemaakt. "Dit is voor onze familie een grote steun", gaat mama Goedele verder. "Reinert was altijd positief. Hij zag in alles het goede. Voor ons is het een emotionele dag. Zaterdagmorgen namen we al deel aan de Ontbijtrun in Dadizele. De opbrengst daar was voor Think-Pink, de nationale borstkankercampagne."





De opbrengst van 'Harry Potter en het volksdansfeest' gaat naar de vzw Barts Weg, een fonds dat het sarcoomonderzoek in het Universitair Ziekenhuis Leuven ondersteunt.





De familie van Reinert heeft onlangs ook de vzw Reinerts Licht opgericht. "We willen daarmee geld inzamelen om het onderzoek naar sarcoomkanker te steunen", legt Goedele uit. "Op 8 september organiseren we in Slypskapelle ons eerste evenement: het muziekfestival RNRT Lightfest. De datum is niet toevallig gekozen, want het is dan dicht bij de verjaardag van Reinert, die op 17 september 20 jaar zou geworden zijn."