Dure Audi A6 in brand gestoken 20 november 2018

In de Pollepelstraat in Geluwe is gisterennamiddag een Audi A6 Avant in brand gestoken.





Eigenaar Johan Devriendt (49) uit Moorsele merkte dat zelf op rond kwart na twee. "Mijn Audi A6 Avant stond geparkeerd aan een bedrijfsgebouw", zegt Devriendt. "Toen ik met mijn bestelwagen arriveerde om er een lading te lossen, zag ik dat er rook ontsnapte uit mijn auto." De man, medezaakvoerder van het bedrijf Woodyfence uit Moorslede, belde onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweerlieden kregen het vuur, dat voornamelijk woedde aan de passagierszetel vooraan, snel onder controle. Toch ziet het ernaar uit dat de wagen - waarvan het goedkoopste type 52.000 euro kost - volledig verloren is.





Omdat het raam rechts vooraan wat was neergelaten en er in de buurt een fles met brandversneller werd aangetroffen, kwam iemand van het technisch labo van de federale gerechtelijke politie langs om sporen op te nemen. "Dit is alleszins heel vreemd", zegt Johan Devriendt. "Wie doet nu zoiets?"





(VHS)