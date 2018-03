DrumSpirit vanavond in Belgium's Got Talent 16 maart 2018

03u03 0 Moorslede Het internationaal bekende percussie-ensemble DrumSpirit neemt vanavond op VTM deel aan het populaire programma Belgium's Got Talent.

Met zowat vijfentwintig enthousiaste leden gaat DrumSpirit aan televisiekijkend Vlaanderen laten zien wat ze allemaal in petto hebben. "We willen in eigen land nog iets bekender worden", aldus Giovanni Maes. "We brengen een act van zo'n twee minuten. In functie van de audities zijn er op verplaatsing extra repetities geweest. Onder meer in aanwezigheid van het productiehuis." Het clubhuis van DrumSpirit in de Nijverheidslaan is vanavond open. Iedereen is er welkom om live te kijken naar Belgium's Got Talent. "We verwachten heel veel volk en achteraf is er een afterparty", aldus Giovanni. Ondertussen is DrumSpirit achter de schermen bezig met het creëren van nieuwe showonderdelen en wil men de theatershow Hexahedron meer op de planken brengen. Belgium's Got Talent is vanavond te zien om 20.40 uur op VTM. DBEW)