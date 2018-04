DrumSpirit in finale: "En nu nog betere act" FANS VOLGEN IN CLUBHUIS UITZENDING BELGIUM'S GOT TALENT ERIK DE BLOCK

21 april 2018

03u09 0 Moorslede Gelukt! Percussie-ensemble DrumSpirit uit Dadizele stoot door naar de finale van Belgium's Got Talent. In het clubhuis boven het repetitielokaal in de Nijverheidslaan volgden de uitzinnige fans gisteravond de uitzending op VTM. Ook danceduo Twice mag naar de finale.

De tweede liveshow van Belgium's Got Talent kwam gisteravond op tv, maar de opnames vonden vorige week vrijdagavond al in de studio's in Lint plaats. "We reden met twee volle autobussen naar daar", vertelt Kathy Vanassche uit Moorslede. "En verscheidene ouders maakten ook de verre verplaatsing met de auto. We waren daar met zo'n 180 fans en zorgden voor een geweldige sfeer. We namen de taak van de sfeermaker over (lacht)."





Naar Saoedi-Arabië

Kathy's drie zonen Seppe (25), Sibert (23) en Robbe Beelprez (19) zijn al acht tot tien jaar lid van DrumSpirit. "Ik ben heel fier op hen, op de hele groep eigenlijk", zegt Kathy. "Al hun vrije tijd gaat naar DrumSpirit. Er is geen tijd voor iets anders. Elke zaterdagnamiddag zijn er repetities en dan zijn er natuurlijk ook nog de optredens. Ze gingen al tweemaal mee naar de VS."





Tijdens de audities van Belgium's Got Talent ging voor het percussie-ensemble de Golden Buzzer af. "Het is 'zot' welke voorstellen we sinds die audities ontvangen", zegt staflid Giovanni Maes. "Zo mochten we naar een vergelijkbare liveshow in Saoedi-Arabië. We kregen ook een uitnodiging van een productiehuis in Spanje voor een liveshow in de week. Niet haalbaar, omdat veel leden werken."





DrumSpirit trad gisteravond als allerlaatste aan. Zo'n 25 enthousiaste leden lieten aan televisiekijkend Vlaanderen weer zien wat ze allemaal in petto hebben. Dat was top: ze kregen van de vierkoppige jury een plaats in de grote finale.





Twice: meeste stemmen

"Tijdens de liveshow brachten we een ander nummer dan tijdens de audities. Dat moest ook. Het nummer was aangepast aan een groter podium. De muziek voor de act werd bovendien voor de eerste keer geschreven door Victor Khaddaj (19) uit Nieuwpoort. Onze vorige muziekschrijver is naar Amerika verhuisd, maar schreef nog het nummer voor de audities", aldus Giovanni Maes. "Victor schrijft ook de muziek voor de finale. Dat wordt weer een andere act en het moet nog 'iets meer' zijn (lacht)." Nog meer goed nieuws uit onze regio: ook het dansduo Twice uit Rumbeke en Izegem gaat door naar de finale. Na de eerste liveshow vorige week kregen ze van het publiek de meeste stemmen, zo werd gisteren in het begin van de show bekendgemaakt.





De finale van Belgium's Got Talent vindt plaats op vrijdag 25 mei.