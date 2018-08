Dorine Delrue nieuwe Ghesel van de Pompe 16 augustus 2018

'Dadizele Onderneemt' was gisteren toe aan de eerste organisatie van de feest- en avondmarkt. De opvolgers van de plaatselijke afdeling van Unizo zetten de traditie met de aanstelling van een Ghesel van de Pompe verder.





Die eer was dit keer weggelegd voor voorzitter Dorine Delrue van Think Pink, organisatoren van de Ontbijtrun ten voordele van Kom op tegen Kanker.





"Hiermee drukken we ons respect uit voor het initiatief en in de inzet van zoveel vrijwilligers", aldus voorzitter Rik Knockaert van Dadizele Onderneemt. "We zorgden voor een gloednieuw en prachtig lint, in andere kleuren dan vroeger." (DBEW)