Diverse wegenwerken 02u50 0

Het gemeentebestuur voorziet een bedrag van 490.000 euro voor diverse wegenwerken. "Zoals voor de aanleg van de parking van de gemeentelijke basisschool in Dadizele en de vernieuwing van voetpaden in de Mandellaan, eveneens in Dadizele", aldus schepen Ward Gillis (PRO). De komende jaren worden nog diverse wegenwerken voorzien. "Er wordt in totaal 458.000 euro uitgetrokken voor de Roeselaarsestraat, 120.000 euro voor de Azalealaan en 200.000 euro voor de Breulstraat." (DBEW)