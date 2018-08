Dierenarts heeft mooiste golden retriever ter wereld 16 augustus 2018

02u23 0 Moorslede Dierenarts Nathalie Vermander uit de Kleine Ravestraat in Moorslede behaalde tijdens de World Dog Show in Amsterdam met haar eigen gefokte teef Kiss (3,5 jaar) de eerste plaats in de categorie golden retriever, een hondenras afkomstig uit Schotland.

Aan deze schoonheidswedstrijd namen 219 golden retrievers deel. "Elk jaar vindt de wedstrijd plaats in een ander land", vertelt Nathalie. "Volgend jaar is het in Singapore, maar dat is te ver om mijn wereldtitel te gaan verdedigen." De mooiste teef heet 'Next Miracle of Sunshine's Valley'. "Of kortweg Kiss", lacht Nathalie. "Met haar moeder Moon nam ik zes jaar geleden in Parijs aan de World Dog Show deel. Ook haar broer Tornado is meervoudig kampioen. Kiss werd al kampioen in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en eigen land." Nathalie Vermander is sinds 2004 dierenarts. "Mijn werk en mijn hobby gaan hand in hand", klinkt het. "Kiss heb ik zelf gefokt. Ik ben begonnen met één golden retriever 'Sunshine' en sinds mijn zestiende show en fok ik ook mijn eigen Sunshine Valleys van thuis uit. Ik ben supertrots, want wereldkampioen worden is de ultieme droom van elke fokker. Naar verluidt is het van de jaren tachtig geleden dat er nog iemand uit België de wereldtitel won met dit ras . Wat het voor mij wel uniek maakt." (DBEW)