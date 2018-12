Deze hagedis legde op eigen houtje 1.500 km af naar ons land Bart Boterman

13 december 2018

14u17 1 Moorslede Deze muurhagedis heeft op eigen houtje liefst 1.500 kilometer afgelegd. Niet te voet, maar per vliegtuig vanuit Italië naar ons land. Wim Trio, preventieadviseur bij plantencentrum Floralux in Dadizele, vond het dier in de serres van de zaak. Het gaat om de Italiaanse ruïnehagedis.

“De hagedis is hoogstwaarschijnlijk op een plant meegekomen uit Italië. Tijdens het inpakken moet het blijven zitten zijn. In onze zaak rook het de vrijheid”, zegt dierenliefhebber Wim Trio. Hij ontfermde zich over het diertje van zo’n 7 centimeter lang omdat het zou doodvriezen buiten. De Italiaanse ruïnehagedis mag van geluk spreken.

“Ik nam het reptiel eerst mee naar huis en bracht het daarna naar SOS Reptiel in Houtave bij Zuienkerke”, aldus Wim. In tien jaar tijd is het zijn tweede ontdekking van een hagedis in de zaak. “Toevallig was de vorige keer in september van dit jaar. Wellicht zijn de dieren meegekomen met dezelfde leverancier”, voegt Wim toe.

Quarantaine

In het opvangcentrum in Zuienkerke moeten de dieren eerst enkele weken in quarantaine. “Want wilde reptielen uit warme landen zijn vatbaar voor parasieten”, vertelt Mario Goes van SOS Reptiel. Volgens hem gebeurt het af en toe dat kleine reptielen meereizen op planten naar tuincentra. “De laatste maand kwamen ook al drie kleine gekko’s van enkele centimeter groot binnen. Ze waren afkomstig uit China, de Filipijnen en Hongarije”, aldus Mario Goes. De kleine reptielen zijn geen beschermde of verboden soorten en zullen op termijn ter beschikking worden gesteld voor adoptie. Wie meer wil weten over de werking van SOS Reptiel of een bijdrage wil geven, kan terecht op de website www.sosreptiel.be.