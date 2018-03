Deborah geeft je interieur letterlijk kleur STUDIO WALL-IT MAAKT MUURSCHILDERIJEN OP MAAT CHARLOTTE DEGEZELLE

08 maart 2018

02u43 0 Moorslede Met verf en penseel bezorgt Deborah Depoorter (29) je een uniek interieur. De Dadizeelse is gek op muurschilderijen en startte begin dit jaar haar bedrijfje Studio Wall-It in bijberoep. Haar doel? Zichzelf amuseren, mooie dingen creëren en een glimlach toveren op ieders gezicht.

Het artistieke zit bij Deborah Depoorter in het bloed. Als kind blonk ze al uit in schilderen en momenteel werkt ze in SBSO De Varens in Brugge waar ze onder meer plastische opvoeding geeft. Maar ook buiten het klaslokaal viert haar creativiteit hoogtij.





"12 jaar terug, toen m'n broer voor het eerst papa werd, maakte ik op zijn vraag voor het eerst een muurschilderij van Tinkerbel. Ik vond dat heel leuk, maar bleef toch vooral schilderen op doek."





Het zware motorongeval van haar beste vriendin, de Roeselaarse Natascha Vancompenolle, bleek het duwtje in de rug dat Deborah nodig had. "Na haar ongeval wachtte Natascha een zware revalidatie. Ze was plots heel veel thuis en het leek ons leuk om haar huis wat gezelliger te maken door het op te fleuren met muurschilderijen. We staken de koppen bij elkaar en in de zomer van 2016 nam ik haar toiletten, gang en slaapkamer onder handen. Zelf was ik op dat moment nog wat onzeker om meer te doen met mijn muurschilderijen. Was ik wel goed genoeg? Is er een markt voor? Maar Natasha pushte me om de sprong te wagen."





Mondriaan

Sinds januari is Deborah in bijberoep zaakvoerster van Studio Wall-it. Ze schildert Disneyfiguren of superhelden in kinderkamers, spreuken in woonkamers,... Maar haar favoriete plek in huis om haar creativiteit bot te vieren is... het toilet.





"Het kleinste kamertje kan je via een muurschilderij omtoveren tot een aparte en gezellige plek. Onlangs mocht ik zo in Meulebeke een toilet omturnen tot een werk in de stijl van Mondriaan. Het was een verrassing van een man wiens echtgenote een trombose had gehad. Hierdoor moesten enkele aanpassingen gebeuren in huis, en ook in het toilet. Toen we het toilet onthulden, slaakte de vrouw in kwestie een gilletje. Missie geslaagd." Maar ook horecazaken kwamen al aan bod en later deze maand gaat Deborah aan de slag in het Rekkemse rusthuis. "Ik zou me ook heel graag eens aan een buitenmuur wagen. Zo'n ruwe bakstenen muur omtoveren tot een oneindige tuin lijkt me een echte uitdaging."





Een muurschilderij heb je al vanaf 100 euro. Een kinderkamer opleuken kost zo'n 250 euro. "Het is niet mijn bedoeling om rijk te worden van Studio Wall-It", zegt Deborah. "Ik doe dit vooral omdat ik het zelf leuk vind en er andere mensen gelukkig mee maak."





Meer op www.studiowall-it.be.