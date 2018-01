De vijf favoriete werken van Filip 19 januari 2018

1. Eerste Wereldoorlog





Het dubbel gevelschilderij aan café De Dreve bij Johan Vandewalle in Zonnebeke. 'Battle of Polygoon Wood' en 'Aerial battles of Polygon Wood' werd in september vorig jaar onthuld.





"Het is zeer gedetailleerd", zegt Filip. "Van al mijn opdrachten, duurde dit daarom ook het langst. Cafébaas Johan was zeer bij de pinken en kwam altijd kijken."





2. Wielrennen





Ter gelegenheid van de passage van de Tour de France in 2014 in Roeselare stond aan de rotonde nabij het zwembad deze galerij met bekende koppen. "Dat kwam internationaal in beeld", aldus Filip.





"Tijdens de rechtstreekse uitzending zei commentator Michel Wuyts dat dit van mijn collega Nesten was. Mijn schoonbroer belde direct naar Sporza."





3. De vzw Kloen





"Ik deed heel veel samen met de vzw Kloen die activiteiten organiseert om ziekenhuisclowns te steunen", vertelt Filip.





"Zoals in 2008 de Clownparade Kloen in de West- en Noordlaan in Roeselare. Om dit aan te kondigen schilderde ik toen 150 borden. Roeselare hing vol met clowns."





4. Politiek





In de oude inkom van het stadhuis van Roeselare hangt deze ludieke cartoon 'Gordelen rond Roeselare 1982-1988'. "Ik schilderde op en rond de plattegrond van Roeselare alle koppen van de leden van de gemeenteraad", zegt Filip. "Daniël Denys zaliger was toen burgemeester."





5. Kerstetalages





Het schilderen van de kerstetalages ging altijd gepaard met een thema en een wedstrijd waarmee dankzij sponsors mooie prijzen waren te winnen. Zoals 'Merry Christmas Cars' in 2010. "Met kerstmannen in een auto", zegt Filip. "De vele autohandelaars op de drukke Meensesteenweg van Roeselare tot Dadizele deden mee." (DBEW)