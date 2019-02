De kidskaart is voortaan gratis Erik De Block

10 februari 2019

10u07 0 Moorslede Het afleveren van een elektronische identiteitskaart voor kinderen tot twaalf jaar, is voortaan gratis. Zo’n kidskaart moet om de drie jaar worden vernieuwd en was lang geleden ook al gratis.

Daarin kwam evenwel de vorige legislatuur verandering. Vanaf april 2013 werd zes euro aangerekend. Sherley Beernaert vroeg toen als oppositieraadslid dat gratis te houden. “Door die prijsverhoging worden jonge gezinnen getroffen”, zei ze toen op de gemeenteraad. “Zo’n kidskaart is namelijk ook nodig voor wie zich aansluit bij een sportclub.” “We rekenen gewoon de prijs aan die nodig is om de kaart aan te maken”, reageerde schepen Ward Gillis (PRO) toen.

Ondertussen is er een nieuwe coalitie en is Sherley Beernaert (STERK) eerste schepen. “De gratis kidskaart kost de gemeente 2.250 euro”, aldus Sherley. “Met deze wijziging willen we de gezinnen met kinderen steunen. De kidskaart is niet alleen nodig om op reis te gaan en kan door de ouders ook worden gebruikt om online documenten en attesten voor hun kinderen op te vragen.”