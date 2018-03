Caféklant geeft kopstoot zonder reden 24 maart 2018

De 33-jarige J.D. uit Moorslede verscheen in het beklaagdenbankje van de Ieperse rechtbank, nadat hij op 4 januari 2015 in café Bvbastis in Ieper iemand zomaar zonder reden een kopstoot gaf. Het slachtoffer liep daarbij een neusbreuk op. Die man vraagt in de rechtbank een schadevergoeding, omdat hij aan het incident een litteken overhield. J.D. ging ook op 13 september 2015 in Mesen door het lint in het verkeer. Ook daarbij vielen er klappen. Ten slotte moet hij zich ook verantwoorden, omdat hij het onderhoudsgeld voor zijn dochtertje niet betaalt. Hij riskeert een celstraf van in totaal twaalf maanden en een boete. Vonnis op 26 april. (CMW)