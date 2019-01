Burgemeester Ward Vergote: “We gaan voor een ongeziene communicatie rond dit project” Meer dan twee jaar werken in en rond Roeselaarsestraat Erik De Block

25 januari 2019

10u38 0 Moorslede In verschillende fasen vinden in een lange periode van ruim twee jaar wegen- en rioleringswerken in de drukke Roeselaarsestraat in Moorslede plaats. De werken worden uitgevoerd door Penninck Aannemingen uit Roeselare. Het gemeentebestuur zet maximum in op de communicatie. “Ik heb me voorgenomen dat iedere inwoner die met de werken wordt geconfronteerd volledig op de hoogte zal zijn van de vooruitgang van deze werken”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). “We gaan dus voor een ongeziene communicatie rond dit project.”

De werfzone in de Roeselaarsestraat situeert zich vanaf de Elzerijstraat tot net voorbij de gemeentegrens met De Ruiter (Roeselare) en van de rotonde tot aan de winkel Aveve. De rotonde wordt heraangelegd in beton. Men kiest niet langer voor asfalt, want beton is duurzamer. Ook de Oude Molenweg tot aan de Kapelweg komt aan de beurt. Evenals een deel van de Passendaalsestraat vanaf de Veldstraat tot de Roeselaarsestraat.

Het komt tot de aanleg van een gescheiden riolering. De totale kostprijs bedraagt 4.673.390,91 euro. Daarvan is de hoofdbrok ten laste van Aquafin en Infrax. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 658.240,25 euro. Aquafin heeft het over een uitvoeringstermijn van 28 maanden. “Tijdens deze grote werken zal ik ervoor zorgen dat er een optimale communicatie wordt gevoerd met de omwonenden en de gebruikers van de Roeselarestraat”, aldus de burgemeester. “In eerste instantie via onze gloednieuwe website van Moorslede. We denken uiteraard ook aan de mensen die geen internet hebben. Die mensen zullen regelmatig een bewonersbrief ontvangen.”

“Ook aan de schoolgaande jeugd en andere busreizigers werd gedacht. We gaan proberen de busverbinding te vervangen door een Belbus. Daarvoor werd ook reeds online een bevraging opgestart op de gemeentelijke website van Moorslede om te weten wie er wanneer gebruik maakt van de Lijn 94. Wij hopen hiermee de Lijn te kunnen overtuigen de Belbus in te zetten op dat traject.”

Bedoeling van de enquête is een overzicht te krijgen hoeveel mensen op welke tijdstippen gebruik maken van welke bushaltes op het tracé in de Roeselaarsestraat. Er was reeds twee keer een bewonersvergadering. “Eén van de belangrijkste vragen was de timing”, aldus schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne(Visie). “Daarop is er nog geen concreet antwoord. Deze week startte het archeologisch onderzoek en de concrete timing zal afhankelijk zijn van die resultaten. Men is nu ook op zoek naar explosieven om tijdens de uitvoering de veiligheid van de arbeiders te garanderen.”

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Infrax over de wegen- en rioleringswerken in de Roeselaarsestraat werd ondertussen al bijna twee jaar geleden goedgekeurd op de gemeenteraad.