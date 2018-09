Brochure 'De 75 werken van Visie' in de brievenbus 07 september 2018

Het ambitieuze Visie brengt de lijvige brochure 'De 75 werken van Visie' in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De brochure wordt in alle brievenbussen verdeeld. Er is op sociale media ook een trailer.





"Er werd in het begin van de nieuwe legislatuur een ambitieus meerjarenplan opgemaakt zonder de gemeentebelastingen te verhogen en met behoud van de huidige personeelsbezetting", aldus burgemeester Ward Vergote. "We hebben zelfs een paar gemeentebelastingen afgeschaft. We kwamen eigenlijk uit aan meer dan 100 werken en hebben een selectie gemaakt."





Visie maakt in de brochure de balans op van zes jaar bestuur in Moorslede. "We hebben 95 procent van de beloften gerealiseerd en mogen daarop trots zijn", aldus schepen Pol Verhelle.





De hogere overheid pleit meer en meer voor gemeentefusies. Wat in Moorslede duidelijk niet aan de orde is. "We zijn financieel heel gezond en kunnen alleen overleven", benadrukt de burgemeester. (DBEW)