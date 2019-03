Brandweer rukt uit voor schouwbrand Jelle Houwen

09 maart 2019

18u11 0

In de Dadizeelsestraat in Slypskapelle is een schouw van een oudere woning zaterdagmiddag plots erg fel beginnen roken. De brandweer werd verwittigd en de posten van Moorslede en Roeselare kwamen ter plaatse. Het bleek om een felle schouwbrand te gaan. “De bewoner verwarmt zijn huis met een kolenkachel en de schouw zat blijkbaar verstopt”, zegt brandweerluitenant Christophe Gardin. “Doordat het een om een oude gemetste schouw gaat, zitten daar altijd wat kieren in. De rook kon via die kieren ontsnappen tot op de zolderverdieping en zocht zo ook een weg naar buiten via de dakpannen. Daardoor hadden we toch wel wat werk.”

Pas na anderhalf uur konden de brandweermannen terugkeren naar de kazerne. Tijdens de interventie was een rijstrook van de Dadizeelsestraat versperd.