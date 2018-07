Bomen begin Lindenweg verdwijnen niet 03 juli 2018

Twee waardevolle bomen aan het begin van de Lindenweg worden niet gerooid.

Dat blijkt nadat Sherley Beernaert (onafhankelijk) hierover een agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad toevoegde. "Aquafin voorziet in de Roeselaarsestraat rioleringswerken en het rooien van twee prachtige, oude linden die een historische waarde hebben", aldus Beernaert.





"Eind februari hebben we de plannen om die twee bomen te rooien vernomen en werden direct stappen ondernomen", aldus schepen Ward Gillis (PRO). "Op het schepencollege gaven we na inzage van de bezwaarschriften een negatief advies. We gaan ons desnoods laten vastketenen aan die bomen."





Straffe taal alvast van de bevoegde schepen. Schepen Pol Verhelle (Visie) kwam met een heel ander verhaal op de proppen. "De bouwvergunning werd door het schepencollege afgeleverd onder de voorwaarde dat die twee bomen niet verdwijnen", aldus Verhelle. "Aquafin liet weten dat ze bereid zijn om de aannemer te laten boren onder die bomen." (DBEW)