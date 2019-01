Bewoner merkt plafondbrand tijdig op LSI

22 januari 2019

08u27

Een alerte bewoner merkte maandagavond iets voor middernacht een plafondbrand in de woonkamer van zijn woning langs de Waterstraat in Slypskapelle (Moorslede) tijdig op. De man verwittigde de brandweer van de zone Midwest omdat hij een brandgeur rook en voelde dat zijn plafond heel warm kreeg. “Een slechte aansluiting van de afvoerbuis van de haard naar de schouw was de boosdoener”, legt Filip Louagie van de brandweer uit. “Dat moet al langer zo geweest zijn maar door het extra stoken bij de koude temperaturen stak het probleem echt de kop op. We konden de brand in de kiem smoren. Voor een grondige controle moest wel een deeltje van het plafond afgebroken worden.” In de woning waren ook rookdetectoren aanwezig die hun werk hadden gedaan indien de bewoner zelf het euvel niet tijdig had opgemerkt.