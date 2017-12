Betonvloer nieuw containerpark vol barsten 02u34 0

Het nieuw containerpark op de ambachtelijke zone in de Briekhoekstraat ging begin september vorig jaar open en de gepolierde betonvloer toont op verschillende plaatsen al kleine en grote barsten. Noël Verbrugghe (Groep a) kaartte het probleem aan tijdens de gemeenteraad. "Ik meen dat deze betonvloer het gewicht van diverse geladen vrachtwagens met containers niet aankan", aldus Noël. "Wat liep er tijdens de uitvoering mis en hoe wordt dat opgelost?" "Er is nog geen definitieve oplevering van de werken geweest", aldus schepen van Milieu Ward Gillis (PRO). "Het gaat om oppervlaktescheuren of dieper. De afgelopen weken zijn er nog meer door het winterweer. We gaan de aannemer een aangetekende brief sturen en hem daarin op de hoogte stellen van de gebreken." (DBEW)