Bestuurder gewond na klap op kruispunt 27 februari 2018

Op het kruispunt van de Kleppestraat met de Ledegemstraat in Dadizele is het zondagavond tot een zware botsing gekomen tussen een BMW en een Opel. Vermoedelijk wou de Opel vanuit de Kleppestraat de Ledegemstraat indraaien, maar zag de bestuurder de BMW niet afkomen. De BMW botste hard in de flank van de Opel aan de bestuurderskant. Alle inzittenden konden hun wagens zelf verlaten, één bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer kon maar moeilijk voorbij het kruispunt. (AHK)