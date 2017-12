Belgium Baloise Tour passeert wellicht niet 02u35 0

De volgende editie van de Belgium Baloise Tour vindt plaats van woensdag 23 mei tot en met zondag 27 mei. De kans is groot dat de Belgium Baloise Tour volgend jaar niet terugkeert naar Moorslede. "Ik vermoed dat de datum niet zal passen", aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). "De vorige keer was het Hemelvaart en kregen we van de bedrijven in de Breulstraat de toestemming om hun parking, loodsen en pleinen te gebruiken. Maar nu zal het een werkdag zijn." Hemelvaart valt volgend jaar op donderdag 10 mei, buiten de Belgium Baloise Tour. "We kregen van de organisatoren de belofte dat we in een termijn van zes jaar driemaal een aankomst krijgen", aldus de burgemeester. "Eén van de ideeën is om de aankomst van een rit van de Belgium Baloise Tour in Dadizele te voorzien." De aankomst van de Lotto Belgium Tour voor vrouwen elite in september zit er wel in. "De organisatoren hebben ons hiervoor al gecontacteerd", zegt Ward. Moorslede was al een aantal keer aankomstplaats. De finish was in de Dadizeelsestraat. (DBEW)