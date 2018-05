Automobilist beroofd 16 mei 2018

De politie van de zone Arro Ieper waarschuwt voor drie mannen die met een lichtbeige Citroën C3 op pad zijn. Langs de Meensesteenweg in Dadizele gingen ze gisterenvoormiddag met een flinke som cash geld uit een wagen aan de haal. Een dader klopte op het autoraam van het slachtoffer toen die aanstalten maakte om te vertrekken. Hij vertelde in het Frans dat er links achteraan het voertuig iets loos was aan het voertuig. Toen de automobilist uitstapte om te kijken, opende een tweede dader de rechterdeur van het voertuig en stal het geld. Een derde kompaan wachtte in de Citroën C3, laadde de twee anderen op en vertrok in allerijl. De politie vraagt alert te zijn voor dergelijke praktijken.





(LSI)