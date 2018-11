Afscheidnemend raadslid wil verkoop oud zwembad verhinderen 22 november 2018

02u22 0 Moorslede Ex-schepen Rik Bekaert (Groep a) zetelt vanavond voor de laatste keer in de gemeenteraad van Moorslede.

Op de gemeenteraad van december kan hij niet aanwezig zijn. Hij voegde een extra punt aan de dagorde toe en vraagt de stemming over de toekomst van het gesloten zwembad in Dadizele. 'Het vroegere zwembad van Dadizele wordt niet verkocht, maar wel gesloopt', zo staat het in zijn voorstel. 'De site wordt heringericht met aandacht voor de mogelijkheid om de schoolingang te verplaatsen van de Ledegemstraat naar de nieuw ingerichte parking.'





"Met Groep a kunnen wij het nog altijd niet vinden dat het gewezen zwembad van Dadizele te koop komt en dat de grond waarop het gebouw staat als bouwgrond zal worden verkocht", aldus Rik Bekaert. "Door de verkoop van deze site zal meteen ook de parkeergelegenheid die heel intensief gebruikt wordt door de bezoekers aan de voor- en naschoolse kinderopvang van de lagere school wegvallen. Als daar ook nog een woonproject bijkomt in diverse verdiepingen, zoals voorzien in het GRUP dat momenteel in de procedure tot aanpassing zit, wordt de parkeerdruk in de aanliggende wijk én in de Ledegemstraat toch wel bijzonder groot."





Eind november 2015 ging het kleine zwembad van Dadizele dicht. Het gebouw dateert van 1974. Het gemeentebestuur blijft alvast bij haar beslissing om het voormalig zwembad en de gronden te verkopen. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt voor de renovatie van het gemeentehuis in Dadizele. (DBEW)