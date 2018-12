50 jaar verfkwastvirtuositeit te boek gesteld Filip Cardoen blikt terug op creatieve carrière met boek Charlotte Degezelle

03 december 2018

13u12 2

Moorsledenaar Filip Cardoen (63) sluit zijn carrière als ‘verfkwastvirtuoos’ af met een eigen boek. Daarin blikt hij terug op zijn leven, maar toont hij bovenal zijn kunnen. Het boek telt meer dan 1.000 van zijn kunstige werkjes. De opbrengst gaat naar Kloen, het Roeselaarse goede doel waarvoor Filip al jaar en dag clowns schildert.

Hij schilderde talloze kerstetalages, leukte massaal veel wielerwedstrijden op met portretten van renners, bracht de eerste wereldoorlog in beeld,… Maar sinds begin dit jaar is Filip Cardoen met pensioen. Dat was voor hem het sein om aan een nieuw project te beginnen. “Ik heb door de jaren heen een gigantisch archief verzameld”, vertelt Filip. “Het leek me leuk om op basis daarvan een album te maken voor mezelf. Een soort overzicht van mijn carrière. Ik wou dat gewoon via een website doen, maar al snel sprongen enkele familieleden en vrienden ook op de kar. Geert Deraeve, bezieler van Kloen, was bereid om z’n schouders onder het project te zetten en zo beslisten we om effectief een boek uit te geven. Zo heb ik wat ik wil, en kan ik bovendien de centen aan Kloen schenken.”

Wetende dat er van het boek 3.000 exemplaren gedrukt zijn, kan dit wel een aardige duit opleveren. Centen die één voor één met open armen ontvangen worden door Kloen die zich inzet voor onder meer de Ziekenhuisclowns. “Door de jaren heen heeft Filip al heel veel gedaan voor Kloen. Hij schilderde talloze clownsetalages en –panelen, de reuzegrote Kloen strippagina,…”, aldus Geert Deraeve. “Dat hij nu ook de opbrengst van het boek schenkt, daar kunnen wij alleen dankbaar ons clownspruikje voor afdoen want die centen zullen op de gezichtjes van heel wat zieke kinderen een lach toveren.”

Het boek, ‘ART Works Filip Cardoen-50 jaar verfkwastvirtuoos’, bulkt in eerste instantie van Filip zijn creatieve uitspattingen. Maar je leest er ook z’n levensverhaal, van hoe hij op de boerderij thuis paspoorten voor de koeien tekende tot de covers voor tal van magazines, interviews met vedetten zoals Marijn Devalck en Freddy Maertens en tal van anekdotes. “Strafste wat ik ook meemaakte was tijdens het schilderen van de tijgerweide in Bellewaerde. Die mocht ik enkel betreden als de tijgers in hun weide zaten. Maar ik kan je garanderen dat het flink schrikken is als zo’n dierplots vlakbij je begint te brullen.”

‘ART Works Filip Cardoen-50 jaar verfkwastvirtuoos’ telt 272 pagina’s en kost 29 euro. Er bestaat ook eenVIP-pakket met schilderkoffer. Daarvoor betaal je 49 euro. “M’n beide dochters zijn wel creatief, maar me opvolgen zit er niet in”, aldus Filip. “ Via de koffer hoop ik de volgende generaties toch warm te maken voor en creatieve stiel.” Verkooppunten zijn de Standaard Boekhandel in zowel de Ooststraat als de Brugsesteenweg in Roeselare.