"Twee dochtertjes met muco: daar doe je alles voor" OUDERS WILLEN MET BENEFIET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK STEUNEN CHARLOTTE DEGEZELLE

28 februari 2018

02u40 0 Moorslede Een doorbraak in het wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose: het is allesbepalend voor de toekomst van Lily (2,5) en Renée (1) Messelis uit Dadizele. Hun ouders, Birde Vanlerberghe en Nielsen Messelis, richten samen met familie en vrienden Chicks for Muco op. Ze organiseren op 3 maart een allereerste benefiet om het onderzoek financieel te ondersteunen.

Mucoviscidose, kortweg muco. Dat is de harde diagnose die Birde Vanlerberghe en Nielsen Messelis, zaakvoerders van Bistro Chapoo langs de Meensesteenweg, eind mei vorig jaar te horen kregen over hun twee dochtertjes Lily en Renée. "De ziekte werd eerst vastgesteld bij Lily", vertelt Birde. "Aanvankelijk was het onduidelijk, maar in het UZ Gent bevestigde men het vermoeden. We beslisten onmiddellijk om ook Renée te laten testen en jammer genoeg heeft ook zij muco." De levensbedreigende, erfelijke ziekte maakt de slijmen hard en kleverig waardoor die de luchtwegen en spijsvertering blokkeren.





Hygiëne

Vandaag gaat het goed met de kindjes. "Ze zijn stabiel, maar een longinfectie loert elke dag om de hoek", gaat Birde verder. "Het is dan ook elke dag zorgen dat ze op tijd en stond hun medicatie en aerosol krijgen en wekelijks moeten ze beiden ook naar de kine. Maar Lily gaat naar school en Renée naar de crèche. We moeten wel heel strikt zijn op vlak van hygiëne. Zo moeten het bad of de douche na gebruik steeds uitgedroogd worden en mogen er geen handdoeken te drogen hangen in de badkamer. Ook is het niet altijd makkelijk om ze kind te laten zijn. Zo mogen ze niet in zwembadjes die er al een tijdje staan en ben ik bezorgd over bijvoorbeeld zandbakken. Maar voor je dochtertjes doe je natuurlijk alles."





Dinner & dance

Maar Birde en Nielsen zijn niet van het type dat bij de pakken blijft zitten. Er gebeurt volop wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing voor muco en dat willen ze steunen. "Een doorbraak op medisch vlak is onze enige hoop en houvast. We horen alvast positieve signalen en willen het onderzoek dan ook zo goed mogelijk steunen." Samen met enkele familieleden en vrienden startten ze Chicks for Muco op, een vereniging waarmee ze centen bijeensprokkelen om het wetenschappelijk onderzoek een duw in de rug te geven. "Op zaterdag 3 maart organiseren we onze allereerste benefiet in zaal Oltereeke. Het wordt een dinner & dance-formule die we nu al een succes kunnen noemen want de zaal is uitverkocht. Maar je kan ook een kip (15 euro) bestellen om thuis op te peuzelen. Dit kan telefonisch op 056/32.41.84 tot en met donderdag. Ook verkopen we hier in Bistro Chapoo nog steeds steunkaarten (10 euro) en zijn giften welkom op BE22 9731 8434 0147 met vermelding 'Chicks for Muco'. We hopen met de benefiet 15.000 euro in te zamelen en zijn dankzij tal van gulle sponsors, die we heel dankbaar zijn, goed op weg. Het is de bedoeling dat het benefiet straks zeker een vervolg krijgt, want we hopen echt op een snelle medische doorbraak. In eerste instantie voor onze meisjes, maar ook voor alle andere mensen met muco."