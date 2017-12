"Met mijn vrouw dansen op oudjaar, dat is wat ik wil" DIRK SAMPERS (45) KAN WEER (BEETJE) WERKEN NA ONGEVAL HANS VERBEKE

02u36 0 Foto Henk Deleu Dirk Sampers en Heidi Versluys in frituur De Markt, op de Markt in Moorslede. Moorslede Dirk Sampers van frituur De Markt in Moorslede werkt hard aan zijn revalidatie. Eind juli werd hij 's nachts aangereden toen hij de straat overstak. Al maanden ontfermen zijn vrouw Heidi en haar zoon zich over de frituur. "Maar nu en dan help ik al eens. En als het even kan, wil ik op oudjaar dansen met Heidi. Zij heeft me overeind gehouden."

Het ziekenhuisbed van Dirk Sampers staat nog steeds in de woonkamer van het koppel. "Heidi slaapt naast me, in de zetel. Dat is geen pretje, met een patiënt die nu en dan eens schreeuwend wakker wordt van de pijn. Ik prijs me gelukkig dat zij er is", vertelt Dirk. "Als de pijn me teveel wordt, is zij er om me weer moed te geven." Het ongeluk gebeurde intussen vijf maanden geleden. Heidi Lecluyse en Dirk Sampers kwamen van vrienden. Toen Dirk de straat overstak, liep het mis. De bestuurder, een man uit Ledegem die te veel had gedronken, pleegde vluchtmisdrijf.





RV

Pijnstillers

"Dirk vloog metershoog de lucht in en kwam hard neer op het asfalt", zegt Heidi. "Ik dacht dat hij morsdood was." Zo'n vaart liep het gelukkig niet, al waren de verwondingen van de 45-jarige frituuruitbater niet min. Een plastisch chirurg was vijf uur in de weer met het gehavende gezicht van Dirk. En dan was er ook die dubbele open beenbreuk. "Die baart me nog het meeste zorgen", zegt Dirk. "De wonde is al een tijdje dicht maar de breuk zelf geneest niet. Dat is abnormaal. Om het wat draaglijker te maken, slik ik nog altijd veel pijnstillers." Maar Dirk kan de moeilijke situatie waarin hij verzeild is geraakt, ook relativeren. "Eigenlijk is dit erger voor mijn vrouw dan voor mij. Ze is erg bang geweest, wist enkele dagen lang niet of ik zou overleven. Voor mij was het makkelijk: ik lag in coma en besefte niet wat me overkomen was."





Mijn ventje

Dat hij fysiek op dit moment nog zwak staat, stoort Dirk. "Ik wil bezig zijn, meehelpen in het huishouden, de klanten bedienen in de frituur. Maar dat is nog niet voor morgen. De zoon van Heidi helpt nu voorlopig nog in de zaak. Dat doet hij uitstekend, maar toch: 't is niet hetzelfde. Heidi en ik zijn bijzonder goed ingespeeld op elkaar, zijn de klok rond samen. Onze band is uniek. Een paar keer heb ik me afgevraagd of Heidi me wel graag zou blijven zien, met mijn verminkingen en beperkingen. Ze keek me aan vol ongeloof, toen ik haar dat vertelde." Heidi lacht. "Tuurlijk blijf ik mijn ventje graag zien", zegt ze. "Ik kijk door de littekens heen. Daarachter zit de echte Dirk op wie ik verliefd ben geworden en met wie ik oud wil worden."





Door het ongeval is de kijk van Dirk op het leven veranderd. "We proberen nu te genieten van kleine dingen. Even de deur uit gaan, in de rolstoel weliswaar. En intussen probeer ik letterlijk en figuurlijk kleine stapjes vooruit te zetten. Ik probeer al weer een beetje te helpen in de frituur. Ik wil er zijn en tonen dat je met wilskracht veel kunt bereiken. Zoals die dans op oudjaar die ik Heidi heb beloofd. Daar droom ik stilletjes van. Het zal misschien wel maar op één tegel zijn, maar dansen zal ik."