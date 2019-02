‘Meester’ Luc Tempelaere (62) is overleden Erik De Block

02 februari 2019

20u08 0 Moorslede In Het AZ Delta Roeselare is Luc Tempelaere (62) donderdag overleden. Hij was een gewezen leerkracht aan de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier in de Roeselaarsestraat in Moorslede.

Zijn echtgenote Trees Serbruyns kwam in begin oktober 2013 om het leven tijdens een verkeersongeval. Op een boogscheut van haar woning verloor ze het leven bij een frontale botsing in de Dadizeelsestraat. De bekende thuisverpleegster stierf ter plekke. De jonge aanrijder reed te hard en blies positief bij een alcoholtest.

Luc Tempelaere was de vader van twee kinderen Annelies en Ruben. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen. Bij de directie en collega’s van Klavertje Vier is de verslagenheid uiteraard groot. ‘Een meester in hart en nieren, een leerkracht die bekommerd was om de groei van zijn leerlingen. Er zal geen bosklassen voorbij gaan zonder dat we even aan jou denken’, staat te lezen op de Facebookpagina van de school.

Luc Tempelaere gaf les in het zesde leerjaar en werd vanaf januari 2012 mededirecteur. Vanaf september 2014 bleef hij thuis. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula van het uitvaartcentrum Bekaert-Louage in de Roeselaarsestraat in Moorslede op donderdag 7 februari om 10.30 uur.