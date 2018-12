“Ik kreeg een oneerlijk ‘proces’” BURGEMEESTER WARD VERGOTE REAGEERT OP BLAAM Erik De Block

21 december 2018

Zoals gisteren vermeld kreeg burgemeester Ward Vergote (Visie) van de gemeenteraad een blaam wegens een inbreuk op de deontologische code voor lokale mandatarissen.

De uittredende eerste schepen Ward Gillis (PRO) had met een aangetekend schrijven een klacht ingediend tegen de burgemeester. De klacht werd tijdens de gemeenteraad achter gesloten deuren behandeld. Het kwam tot een stemming. Tien raadsleden zijn van oordeel dat het inderdaad gaat om een inbreuk, zeven vinden van niet en twee onthielden zich.

Reden van de heisa is de omgevingsvergunning die de deputatie afleverde voor de uitbreiding van het afvalverwerkende bedrijf bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D’Hondt uit de Gentsestraat. De firma kocht de gebouwen van de gewezen meubelfabriek Verfaille en is er voor een deel al actief.

“Ik kreeg een oneerlijk ‘proces’ omdat de meerderheid van de stemmers volgend jaar in de oppositie belanden”, reageert burgemeester Ward Vergote. “Ik wist vooraf wat de uitslag zou zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat ik niets verkeerd heb gedaan. Ik ben naar de commissie geweest om het positief advies van de omgevingsambtenaar te ondersteunen en de rechtszekerheid te verdedigen van de ondernemers die investeren in onze gemeente. Is het niet erg dat wanneer je ambachtelijke grond koopt je achteraf moet vaststellen dat je er geen ambachtelijke activiteit mag op uitoefenen? Het dossier werd ook onrechtvaardig benaderd omwille van electorale motieven. Ik vraag me af of ze er nu trots op zijn dat ze op de laatste gemeenteraad van de legislatuur de burgemeester een blaam hebben gegeven. Ik vraag mij ook af hoe de kiezer zal reageren op zo’n zielige actie.”

Toch nog dit over de uitslag van de stemming. Twee leden van de toekomstige meerderheid van Visie en STERK hebben de burgemeester alvast niet gesteund.

