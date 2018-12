“Fabian is de sympathiekste” CDR

03 december 2018

13u21 0

Van Roger Decock, over Eddy Merckx tot Peter Sagan. Er zijn weinig renners die Filip niet portretteerde. Speciaalste moment voor Cardoen gelinkt aan de koers dateert uit 2017. “Twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen reed Fabian Cancellara een afscheidsrit voor z’n fans. In café De Zon, op de Kwarement, kreeg ik de kans om hem een compilatie te schenken van alle schilderijen die ik doorheen z’n carrière maakte. Ook stond er langs de weg een bord met een schilderij van Fabien en Emma Johansson. Dat blijft voor mij een heel waardevol moment. Fabian is de sympathiekste.”