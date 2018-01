"Eind dit jaar verschijnt mijn levensboek" ETALAGESCHILDER FILIP CARDOEN OFFICIEEL MET PENSIOEN ERIK DE BLOCK

19 januari 2018

02u43 0 Moorslede De alombekende grafisch ontwerper Filip Cardoen (62) is officieel met pensioen. Hij zal wel nog opdrachten uitvoeren. Filip is vooral bekend om zijn werken op plaatsen waar de Ronde van Vlaanderen of de Tour de France voorbijkwam, kerstetalages en de Westhoek Front Paintingtour met oorlogstaferelen. In november verschijnt over hem een boek.

Filip groeide op in een gezin van vijf kinderen. In de Kleppestraat in Dadizele baatte zijn moeder een kruidenierswinkel uit. Zijn vader zaliger kocht en verkocht koeien. "Op mijn zesde verhuisden we naar een boerderij in Slypskapelle", vertelt Filip. "Ik volgde tuinbouw in Roeselare. Landbouw zei me niks. Met de fiets trok ik op woensdagnamiddag naar de kunstacademie in Menen. Eigenlijk om het werk op de boerderij te 'ontvluchten' (lacht). In de tuinbouwschool viel het toen al op dat ik goed kon tekenen. Op mijn twaalfde tekende ik al de geboortekaarten voor de kalveren thuis. Dat hoefde niet zo mooi te zijn. Later studeerde ik drie jaar 'grafiek' aan Sint-Lucas in Ramegnies-Chin, vlakbij Doornik. Van mijn vader moest ik in het Frans studeren. Ik zat daar op internaat en amuseerde me daar zo."





Bekende koppen

Achttien jaar werkte hij bij Roularta in Roeselare. "Ondertussen al vierentwintig jaar geleden waagde ik de stap om zelfstandige te worden", vertelt Filip. Zijn beginjaren herinnert hij zich maar al te goed. "In Lichtervelde pakte ik uit met een tentoonstelling met al de bekende koppen van FC De Kampioenen", blikt Filip lang geleden terug. "Heel de crew kwam daar op bezoek. Nadien was Lichtervelde tijdens de Ronde van Vlaanderen 'Dorp van de Ronde' en werd me gevraagd grote koppen van bekende renners te schilderen. Naar aanleiding van het afscheid van Johan Museeuw werd ik dan gevraagd in Gistel om daar te gaan schilderen en zo kwam dat allemaal in een stroomversnelling."





Nieuwe opdracht

'Dorp van de Ronde' was afwisselend in onze provincie en Oost-Vlaanderen. "Nu Vlaanderens Mooiste start in Antwerpen en niet langer in Brugge kan ik in eigen provincie niks meer doen", aldus Filip. "De afgelopen twee jaar schilderde ik tijdens de finale in de buurt van Ronse en Oudenaarde. Ondertussen kreeg ik deze week een opdracht binnen van de gemeente Maarkedal."





Last van knieën

Hij maakte naam en faam met zijn kerstetalages.





"Mijn allereerste opdracht kreeg ik van elektrozaak Raf Crabbe op de Marktplaats in Moorslede", vertelt Filip. "Ik werkte toen nog bij Roularta. Eerlijk gezegd, ik schilder liever op borden, want dat is duurzamer." Vorig jaar voerde Filip nog vijf grote opdrachten uit, waarvoor hij vaak op ladders en stellingen moest klimmen. "Daardoor kreeg ik last van mijn knieën. Ik wil het voortaan liever kalmer aan doen, maar weet nu al dat dit niet zal gaan. Nu ik officieel met pensioen ben, is dat als een last die van mijn schouders valt. Zelfstandige zijn, is niet te onderschatten. Je voelt heel wat druk om te presteren."





Filip is stichter van De Reiger Moorslede, een afdeling van Natuurpunt. De etalageschilder woont heel toepasselijk in de ...Breugellaan. Hij is gehuwd met Martine Delarue en vader van twee dochters Annelies en Isabelle. Ze kijken allemaal uit naar het boek 'Het levenswerk van grafisch tekenaar Filip Cardoen, 50 jaar in 't vak'. De opbrengst gaat volledig naar de vzw Kloen.