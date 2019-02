“Eerst horen we een klap en ineens valt schuifraam in duizend stukjes op ons”: ouder koppel opgeschrikt door bizar ongeval op A19 Hans Verbeke

20 februari 2019

18u41 0 Moorslede Wat schrammen. Méér hield Aurel Vermote (78) uit Moorslede niet over aan een bizar incident dat hem en zijn vrouw overkwam op de A19 in Gullegem. Mogelijk nadat iemand vanop een brug een steen naar beneden gooide, sprong het panoramisch dak van hun wagen in duizend stukjes. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, beseft de Moorsledenaar.

Op weg naar het AZ Groeninge in Kortrijk voor een doktersafspraak deden Aurel Vermote (78) en Betsy Schoutteten (75) maandagmorgen iets voor negen uur de schrik van hun leven op. “We reden rustig op de A19 toen plots het panoramisch dak van onze auto kapotsprong”, vertelt Aurel. “Dat gebeurde toen we in Gullegem net onder een brug waren gereden. “Eerst was er een klap en het volgende ogenblik werden we bedolven onder duizenden stukjes glas.” Betsy bleef ongedeerd, Aurel liep wat snijwondjes op aan het hoofd. Zo gauw dat mogelijk was, hield het echtpaar halt op een veilige plek langs de A19.

‘Iets’ kwam van de brug gevallen

Aurel en Betsy stonden verbaasd te kijken, toen ze de schade opmaten. “Zowat het hele panoramisch dak lag versplinterd in onze wagen”, vertelt Aurel. “Ook in onze kleren en haren vonden we tientallen stukjes terug. Hoewel we niks in onze wagen terugvonden, leek alles er op te wijzen dat er iets op ons dak was gevallen dat van de brug kwam. Door toeval of opzettelijk, dat weten we niet. Maar het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat er zomaar iets van een brug komt gevallen. Er reed ook helemaal geen vrachtwagen voor ons die bijvoorbeeld iets kan verloren zijn. In onze wagen hebben we alvast niks teruggevonden.” Bij het terugkeren naar huis lette het koppel nog eens speciaal goed op toen ze weer onder de bewuste brug reden. “Maar we hebben geen mankement aan de constructie gemerkt.”

Dure grap

Los van de lichte verwondingen door rondvliegende stukjes glas betekent de schade gewoon ook financieel een tegenslag voor het echtpaar uit Moorslede. “Onze wagen is nog maar twee jaar oud maar omdat ik nog nooit een ongeval had, heb ik vrij recent de omniumverzekering stopgezet. Als er geen schuldige gevonden wordt voor de schade, zal ik die dus uit eigen zak moeten betalen.” Het panoramisch dak van de Kia Venga is inmiddels vervangen. Kostenplaatje: rond de 1.000 euro. Aurel hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wat zich precies heeft voorgedaan op de A19. Daarom deed hij bij de politie ook aangifte van het voorval. “Als iemand bewust of onbewust iets naar beneden heeft laten vallen, hoop ik dat die persoon zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt hij.