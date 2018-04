'De Draak' vast in Plopsaland: inzittenden geëvacueerd 05 april 2018

02u46 0 Moorslede In Plopsaland De Panne hebben inzittenden van de populaire achtbaan 'De Draak' gisterenmiddag enkele hachelijke momenten beleefd.

De trein viel immers tijdens de rit rond de middag stil. Omdat het probleem niet ;eteen kon verholpen worden werden alle inzittenden, er kunnen maximaal 39 personen in de trein, geëvacueerd. Paniek was er nooit. De trein bleef stilstaan in een bocht op een hoogte van een zestal meter. De inzittenden werden na 20 minuten geëvacueerd. "Ik zat met mijn dochtertje van 4 jaar vast in het midden van trein", getuigt Steffi Vandenbussche (30) uit Slypskapelle. "De trein maakte eerst een schok, ging ietwat achteruit en bleef dan staan. Eerst dachten we nog dat de trein meteen terug zou verder rijden maar dat bleek het geval niet. Mijn dochtertje vroeg wat er aan de hand was. Ik heb dan maar een leugentje om bestwil gedaan: 'De batterijen van het treintje zijn plat, alles komt goed', zei ik. We zijn zeer tevreden met de hulp van Plopsaland. De EHBO was meteen ter plaatse en heeft iedereen meermaals hulp aangeboden. Daarna kregen we nog allemaal een Sorrypas. Plopsa heeft zeer goed gehandeld en onze dag was zeker niet om zeep", besluit Steffi. "Het probleem met De Draak was een zeer korte stroomuitval", zegt Plopsawoordvoerder Jolien De Tender. "De sensoren op de attracties zijn uiterst gevoelig. En dat is maar goed ook: het is voor ieders veiligheid." HLN/draak. (JHM)