‘Monster van Woensdrecht’ komt misschien vrij en Disco Nel (96) staat al 70 jaar achter de toog van Café Nova: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Op een zondag in oktober 1991 wordt de 17-jarige Catherine uit Brasschaat tijdens het joggen met een mes bedreigd door Ludo De B. uit het Nederlandse Woensdrecht. Hij sleept haar naar zijn wagen, maar als bij wonder weet ze te ontsnappen. Twee andere Vlaamse meisjes, Ines uit Essen en Inge uit Wuustwezel, hebben minder geluk. Zij overleven hun ontvoering niet. Een rechter moet vrijdag oordelen over de mogelijke vrijlating van De B. “Ik wil niet dat andere gezinnen hetzelfde overkomt”, houdt Rita Eggermont, moeder van slachtoffer Inge, haar hart vast. Een aangrijpend gesprek.

2. Janis De Zitter uit Avelgem blaast dinsdag 22 kaarsjes uit in Kortrijk. Het wordt wellicht zijn laatste verjaardag, want de jongeman heeft een zeldzame vorm van de ziekte van Huntington, een aandoening die 9 jaar geleden ook zijn papa al het leven kostte. “Janis gaat erg snel achteruit nu”, vertelt mama Annabel Forêt (45). Positief als ze zijn, hoopt de familie er nog één onvergetelijke verjaardag van te maken voor de vroegere voetbalspits en groot supporter van Club Brugge. En daar kan heel Vlaanderen aan meehelpen.

3. “Ze moeten gedacht hebben dat er niemand thuis was, maar dat was buiten mij gerekend. Ze moeten van verder komen om mij te beroven.” Met een gezonde dosis heldenmoed joeg Paula Cosijn uit het Oost-Vlaamse Vlierzele zaterdag rond 11 uur twee inbrekers haar huis uit. Een dag later vertelt ze ons nog eens uitgebreid het hele verhaal.

4. Hij trouwde een maand geleden met zijn grote liefde. En vorige week vierde hij nog zijn verjaardag, samen met zijn drie kinderen en twee pluskinderen. Maar gisteren verloor Milko Vincent (30) de strijd tegen kanker. “Ik heb nooit iemand gezien die zo strijdvaardig was”, zegt zijn vrouw Brandy (24). Een verhaal van liefde en verdriet.

5. Verhuizen is altijd een beetje spannend en dat was niet anders voor de 271 gedetineerden in Dendermonde, die zaterdagochtend om 6 uur stipt gewekt werden door minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De verhuizing naar ‘De poort van Dendermonde’, de nieuwe gevangenis aan de Tanneweg, ging gepaard met ongeziene veiligheidsmaatregelen. Wij mochten met twee nieuwe bewoners mee de verhuiswagen in.

6. TV-presentator Thomas Siffer deed het hen voor en zeilde met zijn gezin drie jaar de wereld rond. Hoe lang zij op het water zullen blijven, weten ze nog niet, maar begin april verruilen dokter Lien Bekaert (36) en haar Franse echtgenoot Romain Noyon (44) hun flat in Ieper voor een catamaran. Samen met hun drie kinderen gaan ze de wereldzeeën afvaren. “Mijn patiënten vertellen me dat we onze droom nu moeten waarmaken, want morgen kan het te laat zijn.” Het koppel vertelt hier hoe hun ongelofelijk avontuur vorm stilaan krijgt.

7. “Als ik met jou kon ruilen, zou ik het meteen doen. Ons hart is gebroken en zal nooit meer helen.” Honderden familieleden en vrienden hebben zaterdag in Boom afscheid genomen van de 18-jarige Kilian Vernimmen, die vorige week woensdag om het leven kwam bij een motorongeval in Willebroek. De opkomst aan het uitvaartcentrum was zelfs zo groot dat de straat moest worden afgezet.

8. Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week bezoeken we Florence Emmerechts in Meise. Deze kranige dame woont op 105-jarige leeftijd nog in eigen huis. Het verste dat ze tijdens haar hele leven verhuisde, was van haar geboortehuis naar de boerderij 260 meter verder, en terug.

9. Elke dag klust François Vissers (89), ondanks zijn leeftijd, nog bij als koerier bij een transportbedrijf. Om zijn mager pensioentje wat aan te vullen en om rond te komen iedere maand. Nu is de man in één klap bijna al zijn spaargeld kwijt. Hij werd vrijdag opgelicht door valse bankmedewerkers. “Mijn zuurverdiende centjes. Alles in één klap weg”, zucht François. En zeggen dat de dag eigenlijk perfect begon...

10. “Als ik honderd word, rijden ze me door heel Baarle”, zegt Nel Jacobs-Peeters (96) uit Baarle-Hertog. Tot die tijd wil Disco Nel achter de toog van haar café Nova blijven staan. Nel baat het café al zeventig jaar uit. Smokkelaars met een ton boter of een kalfje met babykleren: de anekdotes die Nel er in die zeven decennia meemaakte, herinnert ze zich nog perfect.

