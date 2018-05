Zweven tussen de boomtoppen: zipline eerste keer uitgetest 07 mei 2018

Vlak voor de start van het zomerseizoen heeft recreatiedomein Zilvermeer uitgepakt met een nieuwe attractie. Iedereen die dat wil, kan voortaan een 'ritje' wagen op de zipline. Met een katrol glijd je langs een kabel naar beneden. "Het is volgens ons de grootste zipline van Vlaanderen", zegt directeur Toon Claes van het Zilvermeer. "De baan is in totaal ongeveer één kilometer lang en is tot zestien meter hoog. Je zweeft dus letterlijk tussen de boomtoppen van ons prachtige domein. Het parcours kan ook aangepast worden afhankelijk van de leeftijd, dus het is zeker niet alleen voor volwassenen." De mensen die het parcours afgelopen weekend hebben uitgetest tijdens de officiële opening, waren in elk geval erg onder de indruk. "Heel leuk, maar ik denk wel dat het bij één keer blijft", klonk het bij enkele mindere helden. (VTT)