Zwemverbod aan Zilverstrand door blauwalg 26 juli 2018

02u37 0 Mol Bezoekers aan de buitenvijver van het Europarcs Resort De Kempen zullen de komende dagen niét in het water mogen. Er is mogelijk een besmetting van blauwalgen opgetreden. De uitbaters hopen volgende week weer groen licht te krijgen.

Het tijdelijke zwem- en recreatieverbod is er gekomen na een eerste visuele controle van het water door de Vlaamse Milieumaatschappij. "De waarnemers stelden een verdachte drijflaag vast op de vijver", zegt burgemeester Paul Rotthier. "De VMM nam een waterstaal en onderzoekt nu of het water effectief besmet is met blauwalg of de cyanobacterie. Op vraag van de VMM vaardigen we preventief een tijdelijk zwem- en recreatieverbod uit in de vijver van dit vakantiepark. Het verbod geldt totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven." Overal op en rond het strand werden de nodige bordjes geplaatst. Toch zaten er hier en daar mensen wel op het strand.





Voor de uitbaters van het park, dat nog maar recent door de Nederlandse groep werd overgenomen, een tegenslag. "We kunnen er helaas weinig aan doen", zegt verantwoordelijke Wouter Van der Vorst. "Heel wat vijvers hebben er mee te maken. Zeker als het waterpeil wat lager is. We hopen volgende week de vijver weer open te kunnen stellen."





Cyanobacteriën of blauwalgen zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag vormen op het water. Zwemmers die in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen. Klachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten en allergische reacties treden enkel op na inslikken van het water. De klachten beginnen binnen de twaalf uur en verdwijnen na enkele dagen vanzelf. Bij ernstige klachten raadpleeg je best je huisarts. (VTT)