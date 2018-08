Zwaargewond na klap tegen boom 22 augustus 2018

De bestuurder die maandagavond met zijn auto tegen een boom reed op de Kiezelweg in Mol-Rauw, is de 33-jarige C.V. uit Lommel. Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden en is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Geel. (JVN)