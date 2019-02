Zo gevaarlijk is spoorlopen: Molse scholieren ontdekken het met VR-bril Jef Van Nooten

18 februari 2019

14u00 0 Mol De leerlingen van vijf Molse scholen trekken deze dagen naar het Verkeerseducatief Centrum in Mol. Door middel van een virtual realitybril worden ze gewezen op de gevaren van spoorlopen.

“Met de nieuwe sensibiliseringsactie ‘The Floor’ dompelt Infrabel jongeren op een vibrerend podium onder in een levensechte VR-ervaring rond spoorlopen. Tot 30 mensen kunnen tegelijk plaatsnemen op The Floor”, zegt schepen voor Mobiliteit André Verbeke.

Aanrijding

“Elke leerling krijgt een VR-bril waardoor ze een 360°-film zien, gefilmd vanuit het oogpunt van iemand die over de sporen loopt waar dit niet mag. Net op dat moment komt er een trein aan en beleven de jongeren een aanrijding met een trein. Er zijn geen expliciete beelden te zien, maar de film laat toch een sterke indruk na.”

Veiligheidsles

In totaal 575 leerlingen uit het eerste middelbaar van vijf Molse scholen nemen deel aan de sensibiliseringscampagne.

“Vooraleer de leerlingen de VR-beleving op The Floor meemaken, is telkens een veiligheidsles voorzien waarin de veiligheidsregels aan de sporen, overwegen en in stations worden uitgelegd aan de hand van een interactieve presentatie”, aldus nog André Verbeke.