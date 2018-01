Zilverstrand blijft hele jaar door open NIEUWE EIGENAAR PLANT EXTRA AANWERVINGEN IN WINTERMAANDEN TOON VERHEIJEN

03u10 0 Mol EuroParcs, de nieuwe eigenaar van het Zilverstrand in Mol, heeft voor het eerst bekend gemaakt wat z'n plannen zijn. Het Nederlandse familiebedrijf wil onder meer dat het vakantiepark het hele jaar door open blijft en dat het aantal campingplaatsen vermindert. Er is ook goed nieuws voor het personeelsbestand: dat zal in de wintermaanden stijgen van 10 nu naar 50 à 60 werknemers.

EuroParcs heeft in Nederland al een twaalftal resorts en ook eentje in Bonaire. Nu is het Nederlandse familiebedrijf ook voor de eerste keer de Belgische grens overgestoken en heeft het het grote domein van het Zilverstrand overgenomen in Mol-Rauw. EuroParcs nam het over van de Oostappen Groep die nog maar sinds 2010 de eigenaar was nadat ze het op haar beurt had overgenomen van de familie Eysermans. De plannen van de nieuwe eigenaar zijn ambitieus. Hij wil ook enkele honderdduizenden euro's pompen in het recreatiedomein. "We willen het domein vooral een nieuwe uitstraling geven", vertelt directeur Wim Vos. "De faciliteiten zoals het zwembad, het restaurant en de receptie behouden we allemaal. Die worden wel allemaal opgeknapt en verbeterd waar het kan. Het is zeker niet de bedoeling om overal dingen plat te gooien en nieuw te bouwen."





Meer privacy

De nieuwe eigenaar streeft naar eigen zeggen vooral naar meer kwaliteit en minder kwantiteit op de camping. Nu zijn er zo'n 900 plaatsen. Dat worden in de toekomst nog hooguit 600. "Het gedeelte met de jaarplaatsen blijft gewoon behouden", vertelt Wim Vos. "De verhuurcaravans hebben we verplaatst en op die zone gaan we er nieuwe bouwen. Dat moeten hoogwaardige caravans worden met een mooi tuintje errond en wat meer privacy naar de buren toe. Mensen willen op vakantie komen en niet bekeken worden. Die caravans kunnen aangekocht worden en de eigenaars kunnen ze dan eventueel verhuren via ons."





Resort De Kempen

Camping Zilverstrand zal vanaf de paasvakantie ook het hele jaar door open zijn. Geen sluiting dus meer in de winterperiode. "We willen inderdaad de klok rond open blijven", bevestigt Wim Vos. "Dat betekent ook dat we meer personeel zullen nodig hebben. Nu draaien we in een winterperiode met een tiental mensen. Dat zullen er later vijftig tot zestig worden. We gaan de naam ook veranderen in Resort De Kempen, al zal de horeca nog altijd wel gepromoot worden als 'Het Zilverstrand'. Het is immers een naam die bekend in de oren klinkt. We willen ons overigens ook meer en meer toeleggen op de dagrecreatie. Ook die mensen zijn echt welkom bij ons."