Zieke bomen maken plaats voor haagbeuk Jef Van Nooten

10 januari 2019

11u59 0

In de woonwijk Wezelhof in Mol wordt over enkele dagen gestart met het vervangen van een vijftigtal zieke paardenkastanjes. Ze worden vervangen door haagbeuk. “Na het rooien van de bomen door de groendienst zal een aannemer in februari alle stronken wegfrezen en het eerstvolgende plantseizoen nieuwe zuilvormige haagbeuken aanplanten”, zegt schepen voor Groen Luc Van Craenendonck. “De betrokken bomen werden de afgelopen jaren geteisterd door de paardenkastanje-mineermot en de paardenkastanjebloedingsziekte, waardoor de bomen verzwakt waren.”